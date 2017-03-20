Минспорт РФ отклонил кандидатуру Кузнецова на пост тренера тяжелоатлетов

Экспертный совет Министерства спорта Российской Федерации на заседании 17 марта отклонил кандидатуру Павла Кузнецова на пост главного тренера сборной России по тяжёлой атлетике, сообщается на официальном сайте организации.Помимо этого, совет заслушал доклады кандидатов на пост главного тренера сборных России по бейсболу, парусному спорту, современному пятиборью, триатлону, гребному спорту и каратэ.«По итогам рассмотрения членами Экспертного совета были согласованы кандидатуры главных тренеров: Сергей Курченко – бейсбол; Наталья Иванова – парусный спорт; Светлана Моисеева – по прыжкам в воду; Игорь Сысоев – триатлон; Алексей Спинёв – гребной спорт; Омар Муртазалиев – каратэ. Кандидатура Павла Кузнецова на пост главного тренера мужской сборной команды Российской Федерации по тяжёлой атлетике была отклонена Экспертным советом», — говорится в сообщении.