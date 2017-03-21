Борисов: МФК «Спартак» перерос уровень Высшей лиги

Президент МФК «Спартак»оценил перспективы команды в плей-офф Высшей лиги чемпионата России и сказал, что перед командой стоит задача выйти в Суперлигу.«В плей-офф выйдут действительно самые сильные команды дивизионов, поэтому лёгкой прогулки не ожидаем, но настраиваемся исключительно на победу. Считаю важным вопрос о том, где будут проходить решающие игры. Любой матч становится праздником, когда играется на хорошей площадке при заполненных трибунах. Надеюсь, что Ассоциация мини-футбола России грамотно выберет арену для финального этапа.«Спартак» действительно перерос уровень Высшей лиги. Вопрос о переходе в Суперлигу очень важен. Какой смысл участвовать в соревнованиях, если не ставить серьёзные задачи? Мысли о возвращении существуют, и на данный момент вероятность положительного исхода я мог бы оценить на 60%. Тем не менее сначала нужно успешно закончить сезон, и только тогда смотреть, насколько существующие варианты реализуемы. Работы в любом случае предстоит очень много, и, помимо прочего, нельзя забывать, что у АМФР есть список абсолютно справедливых требований к претенденту на место в Суперлиге», — цитирует Борисова пресс-служба АМФР.