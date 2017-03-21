Гандболистка Вяхирева пропустит не менее 4 месяцев после операции на голеностопе

20 марта гандболистка сборной России и «Ростова-Дон»в одной из клиник Германии перенесла операцию на голеностопе и теперь пропустит не менее четырёх месяцев, сообщает официальный сайт команды.Ранее у гандболистки диагностировали хроническую нестабильность голеностопного сустава и свободные костные фрагменты в нижнем голеностопном суставе как следствие стрессового или посттравматического перелома.Вероятнее всего, олимпийская чемпионка не поможет сборной России в стыковых матча с командой Польши за право участия в чемпионате мира 2017 года. Игры пройдут 9 и 15 июня.