Сборная России по пляжному футболу победила ЦСКА на Inter Cup

Сборная России по пляжному футболу во втором туре группового этапа международного турнира Inter Cup в Санкт-Петербурге одержала волевую победу над московским ЦСКА. Дублем в составе подопечных Михаила Лихачёва отметилсяОтметим, что на этом турнире в составе сборной России играют футболисты не старше 23 лет. Накануне они уступили испанской «Торредембарре», а в пятницу, 24 марта, сыграют с питерским «Кристаллом».Россия — ЦСКА (Москва) — 5:4 (1:0, 1:3, 3:1)Фёдоров, 7 (1:0), Крышанов, 14 (1:1), Роговский, 19 (1:2), Семёнов, 20 (1:3), Лович, 20 (2:3), Чирко, 28 (2:4), Котенев, 28 (3:4), Новиков, 30 (4:4), Котенев, 33 (5:4).