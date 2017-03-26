МФК «Дина» — обладатель кубка России! Фоторепотаж

26 марта московская «Дина» уступила подмосковному «Динамо» со счётом 2:3 в ответном финальном матче Кубка России по мини-футболу, который состоялся в Щёлково. Первый матч, который состоялся 23 марта в Троицке, завершился победой «Дины» со счётом 5:3, так что по итогам двух встреч московская команда в восьмой раз в истории стала обладателем трофея.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча «Динамо» – «Дина», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.
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