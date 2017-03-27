Бондаренко продлит контракт со «СКА-Нефтяником»

Лучший бомбардир прошедшего чемпионата России по хоккею с мячомсообщил, что намерен продлить контракт со «СКА-Нефтяником». В завершившемся розыгрыше Суперлиги 30-летний спортсмен отметился 76 голами. В финале «СКА-Нефтяник» обыграл иркутский «Байкал-Энергию» со счётом 6:2.«Много эмоций внутри. Ведь для жителей Хабаровска и клуба, а также наших болельщиков это чемпионство — первое в истории. Здорово, что мы смогли так провести сезон.Честно говоря, все бомбардирские рекорды — дело второстепенное. Хотя, конечно, приятно, что получился довольно неплохой сезон и по личной статистике. Но это ни в коем случае не лично моя заслуга, а всей команды. «СКА-Нефтяник» в нынешнем сезоне забивал довольно много. Спасибо всем ребятам за этот сезон.31 марта у меня заканчивается контракт со «СКА-Нефтяником». Но я уже решил, что его продлеваю», — цитирует Бондаренко официальный сайт ФХМР.