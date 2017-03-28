Песков: РШФ поддерживает Илюмжинова на посту президента FIDE

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Российской шахматной федерации Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с публикацией на официальном сайте Международной шахматной федерации информации об отставке президента FIDE Кирсана Илюмжинова. Позднее Илюмжинов эту информацию опроверг. Внеочередное заседание президентского совета FIDE, на котором обсудят отставку Илюмжинова, пройдёт 10 апреля.
«Он весьма эффективно выполняет свои обязанности в FIDE и в плане организации мирового первенства, и в плане организации серий сопутствующих соревнований, и в плане всемирной популяризации шахмат. Поэтому мы поддерживаем его в том, что он должен оставаться на своём посту», — приводит слова Пескова ТАСС.