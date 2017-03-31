Трефилов: пока что не могу спустить гандболисток сборной с небес на землю

Главный тренер женской сборной России по гандболурассказал, как изменилась его жизнь после победы на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, и прокомментировал неудачу команды на чемпионате Европы. На европейском первенстве в Швеции россиянки остались без медалей.«Если честно, то после Олимпиады в Рио моя жизнь изменилась. Стала тяжелее. У прессы и радиостанций появился интерес ко мне. Теперь, когда что-то происходит, всем интересно спросить меня, как будто я всё знаю. Меня это даже напрягает в какой-то степени, непривычно. Однажды даже в аэропорту Внуково меня человек в туалете окликнул, поздоровался. Ну, а если честно, то спасибо всем болельщикам, которые меня узнают. Среди них много адекватных людей.Почему проиграли на чемпионате Европы? Сейчас я работаю под прессингом недавних Олимпийских игр. Скорее всего, это наш русский менталитет. Вот мы достигли результата, а теперь мы посидим на печи лет 50, как Иванушка. А вдруг печь заведётся и опять сама поедет? Или щучку в ведре поймаем, попросим у неё что-нибудь. Я бы хотел, чтобы эта команда осталась. На сегодняшний сбор приехало четыре человека с олимпийской сборной. А сейчас осталось всего два. Один приболел, другой прилёг, третий закончил. Такой вот сейчас период, у девчонок есть расслабленность. После победы на Олимпиаде пока что не получается их мотивировать. Могу честно сказать, что пока что не могу спустить их с небес на землю. Не знаю, может, ещё удастся достучаться. Самое страшное другое, что их никто не подпирает. Была бы конкуренция внутри чемпионата, я бы сказал: «Родная, устала? Иди, отдохни». И нашёл бы кого-то другого», — сказал Трефилов в эфире «Спорт FM».