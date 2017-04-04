С 2022 года ЧЕ по мини-футболу будут проводиться раз в четыре года

В Хельсинки состоялось заседание исполнительного комитет УЕФА, на котором, в частности, большое внимание было уделено развитию мини-футбола.
Исполком постановил, что с 2022 года чемпионат Европы по мини-футболу будет проводиться каждые четыре года с 16 сборными в финальной стадии (сейчас 12 сильнейших сборных играют каждые два года). Квалификация турнира будет проходить два года, и чемпионат Европы не будет каждые четыре года пересекаться с чемпионатом мира. Отбор к чемпионату Европы-2022 начнётся в сезоне-2020/21. В 2020 году чемпионат Европы проводиться не будет.
С 2019 года каждые два года будет проводиться женский чемпионат Европы. Пока в финальной стадии будут принимать участие по четыре команды. Также с 2019 года каждые два года будет проходить чемпионат Европы среди юношей до 19 лет (8 команд финальной стадии).
Формат Кубка УЕФА также претерпит изменения. С сезона-2017/18 у трёх ведущих чемпионатов в рейтинге национальных ассоциаций появится второй представитель в турнире, помимо чемпиона.
С сезона-2018/19 Кубок УЕФА по мини-футболу будет именоваться Лигой чемпионов УЕФА по мини-футболу.