Туриева: на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике я была готова только на 50%

Россиянкапрокомментировала своё выступление на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Сплите. Она завоевала бронзу в весовой категории до 63 кг.«У меня очень давно не было соревновательной практики. Последний раз я выступала летом прошлого года, поэтому сегодня не смогла как следует собраться. В феврале проходил Кубок России, но я тогда не была готова соревноваться и только входила в тренировочный процесс.Несмотря на сегодняшний результат, я знаю свои возможности и буду работать над собой дальше. Жаловаться на здоровье не хочу — сегодня у меня ничего не болело. Хотя свою готовность на сегодняшний день оцениваю только в 50 процентов», — цитирует Туриеву ТАСС.