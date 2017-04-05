Золоев: выступление Туриевой на ЧЕ по тяжёлой атлетике было вялым

Личный тренер российской тяжелоатлеткисказал, что считает неудачным выступление своей подопечной на чемпионате Европы в Сплите, несмотря на завоевание спортсменкой бронзовой медали в весовой категории до 63 кг.«Как можно оценивать такой результат? Мы понимаем, что чемпионка мира и Европы предыдущих лет должна побеждать на чемпионате Европы. Неудача Тимы связана с тем, что она ещё не набрала прошлогоднюю форму. И отстранение нас от участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро подкосило очень сильно. Очень сильно, потому что она готовилась выступать и была готова завоевать как минимум серебряную медаль Игр.И Тима до сих пор ещё не смогла обрести свои прежние кондиции, её выступление на чемпионате Европы было вялым. И стечение психологических обстоятельств её подломило и не позволило показать всё то, на что она была способна», — цитирует Золоева «Р-Спорт».