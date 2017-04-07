Стал известен состав сборной РФ по мини-футболу на отборочный турнир к ЧЕ-2018

Сборная России по мини-футболу отправилась в Турцию, где с 8 по 11 апреля пройдёт отборочный турнир чемпионата Европы 2018 года. Официальный сайт АМФР опубликовал состав сборной на предстоящие матчи.: Дмитрий Путилов («Синара», Екатеринбург), Георгий Замтарадзе («Динамо», Московская область).— Дмитрий Лысков, Андрей Афанасьев, Владислав Шаяхметов, Эдер Лима, Данил Давыдов, Иван Чишкала, (все – «Газпром-Югра», Югорск), Иван Милованов, Андрей Батырёв, Сергей Абрамович (все – «Тюмень»), Сергей Абрамов, Артём Ниязов (оба – «Дина», Москва), Робиньо («Динамо», Московская область).Соперниками россиян будут команды Франции, Словакии и Турции.