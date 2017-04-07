Нишнианидзе: поражение от «КПРФ-дубля» стало для «Спартака» хорошим уроком

Капитан МФК «Спартак»прокомментировал поражение от «КПРФ-дубля» в матче 25-го тура Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу со счётом 3:4 и рассказал о настрое на отборочные матчи чемпионата Европы—2018, в которых он примет участие в составе сборной Грузии.«Поражение от „КПРФ-д“ стало для нас хорошим уроком. Мы заранее решили задачу выхода в плей-офф, и, видимо, из-за этого присутствовало некое успокоение. Думаю, что в этом матче сказался недонастрой с нашей стороны, за что соперник нас и наказал.В сборную я всегда еду с отличным настроением и с верой в лучшее. Надеюсь, что бог нам поможет и мы наконец-то попадём на чемпионат Европы, хотя сделать это будет очень и очень сложно. Отдельное спасибо руководству „Спартака“, которое пошло навстречу, несмотря на предстоящий раунд плей-офф в Высшей лиге, и отпустило меня на игры сборной», — цитирует Нишнианидзе официальный сайт клуба.