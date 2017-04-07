CAS пожизненно дисквалифицировал тренеров Казарина и Мельникова

Российские тренеры по лёгкой атлетикепожизненно дисквалифицированы, заявил адвокат Артём Пацев.«Казарин дисквалифицирован пожизненно по аудио- и видеозаписям, сделанным Юлией Степановой. Мельников тоже дисквалифицирован пожизненно по записям и интерпретации этих записей Юлией Степановой. Хотя на заседании CAS она подтвердила, что он никогда с неё не брал никаких денег и не получал их за какие-то услуги, покровительство и так далее, никогда не давал ей запрещённых веществ, никаких рекомендаций, как ими пользоваться.Тем не менее в CAS почему-то посчитали убедительной интерпретацию Степановой некоего стиля общения, который Мельников использовал. Степанова сейчас в западном обществе, видимо, является символом духовной чистоты и честности. Объяснения Мельникова, что их разговоры не имели никакого отношения к употреблению запрещённых средств, не были приняты», — приводит слова Пацева «Р-Спорт».