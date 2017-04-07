Великая: фехтование — это жизнь в миниатюре, театр, игра на дорожке

Российская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве, семикратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы Софья Великая рассказала о своём понимании фехтования.
«Это изящный вид спорта, не понятный сразу — нужно попробовать. Это жизнь в миниатюре: ты можешь вести, лидировать, думать о победе — и оказаться в шаге от пропасти. Ещё это театр, игра на дорожке. Ты предлагаешь свою стратегию, воплощаешь свои идеи, должен быстро меняться, понимать тактику противника. Каждый поединок отличается: в единоборстве участвуют два разных человека со своими характерами, мышлением, физическими данными.
Кроме того, сабля — это очень динамичный вид оружия, требует «взрывной» реакции и умения быстро принимать решения. В жизни я такая же: могу быть ленивой и трудолюбивой, бывают разные состояния, но находятся оправдания для всего. Я вспыльчивая, хотя с посторонними людьми себя сдерживаю и контролирую. Но это стимул работать над собой. При этом в спорте эмоциональность как раз важна: было много поражений, когда я была спокойной и интеллигентной. А потом пришёл Кристиан Бауэр и сказал: «Ты должна быть злой!» — рассказала Великая в интервью РБК.