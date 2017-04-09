Россияне разделили 11-12-е места на этапе Мировой серии по регби-7 в Гонконге

Мужская сборная России разделила 11-12-е места по итогам седьмого этапа Мировой серии по регби-7 в Гонконге. На групповом этапе россияне проиграли командам США и Аргентины, а также обыграли шотландцев.В четвертьфинале плей-офф за девятое место подопечныеразгромили регбистов из Южной Кореи со счётом 43:0, а затем уступили кенийцам — 5:24 и разделили 11-12-е места с командой Франции.Победу на соревнованиях одержали представительницы Фиджи, обыгравшие в финале сборную ЮАР со счётом 22:0.