Ефимова стала второй в квалификации ЧР на 100 м брассом и 200 м комплексом

В Москве завершилась утренняя программа четвёртого дня чемпионата России по плаванию. На дистанции 50 м на спине лучшим в квалификации стал(24,98), на 50 м вольным стилем —(25,07).Двукратный призёр Олимпийских игрвышел в полуфинал на дистанции 200 м вольным стилем с первым временем – 1.49,72. На дистанции 100 м на спине лучей в квалификации стала(1.00,92).На 100 м баттерфляем квалификацию выиграл(52,41), на 200 м комплексом —(2.14,70), трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мирастала второй (2.17,60).В квалификации на дистанции 100 м брассом победила(1.08,13), Ефимова показала второй результат (1.08,66).