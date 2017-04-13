Коэ: рабочая группа IAAF не заметила прогресса в вопросе восстановления ВФЛА

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федерацийпрокомментировал ход работы по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в возглавляемой им организации.«Рабочая группа IAAF представила новый отчёт по работе ВФЛА. Её члены были разочарованы отсутствием прогресса с момента выхода прошлого отчёта. В первую очередь это касается вопроса взятия допинг-проб и работы тренеров, которые были частью старой системы. ВФЛА не должна думать, что критерии восстановления могут быть изменены. Нет никаких временных рамок — есть критерии, и они должны быть выполнены.Я не вижу причин, которые могут помешать российской стороне сделать более серьёзные шаги навстречу восстановлению. Это ни в коем случае не политический вопрос. Есть общепринятые международные стандарты, которым должны соответствовать члены IAAF», — приводит слова Коэ Inside the games.