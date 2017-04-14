В Москве нашли мёртвым четырёхкратного чемпиона СССР по конному спорту

Тело четырёхкратного чемпиона СССР по конному спортуобнаружено в квартире на юго-западе Москвы.«В четверг, 13 апреля, в квартире дома на ул. Херсонская дочь обнаружила тело 75-летнего Оводова с повреждением мягких тканей головы», — приводит слова источника в правоохранительных органах агентство городских новостей «Москва».Тело направлено в морг, и правоохранители устанавливают точную причину смерти прославленного спортсмена. Оводов четырежды становился чемпионом СССР, с 1982 по 1992 год работал государственным и главным тренером сборной команды СССР по конному спорту. Был главным тренером сборной команды России по преодолению препятствий.