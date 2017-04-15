Дмитриев: золото ЧМ — это была моя мечта до сегодняшнего дня

Велогонщик, ставший первым российским спортсменом, который завоевал золотую медаль в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велотреку, который проходит в Гонконге, прокомментировал свой успех.«Действительно, я так взволнован, и даже не знаю, что и сказать. Я много раз пытался выиграть чемпионат мира. У меня были две бронзы и два серебра, но не было золота и майки чемпиона мира. Это была моя мечта до сегодняшнего дня», — приводит АР слова Дмитриева, который поставил себе цель выиграть золото на Олимпийских играх в Токио в 2020 году.