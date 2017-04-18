Минспорт признал результаты горнолыжников РФ в сезоне удовлетворительными

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников сообщил, что экспертный совет Министерства спорта РФ признал удовлетворительными результаты выступлений сборной России по горнолыжному спорту в завершившемся сезоне, а также работу тренерского штаба команды.

Заседание совета состоялось 17 апреля. Мельников также сообщил, что экспертный совет отметил качественную работу тренерского штаба сборных команд страны в методическом плане и отсутствие серьёзных замечаний по работе Федерации.

Существенных кадровых перестановок в тренерском штабе национальных команд по итогам сезона производить не планируется.

Лидер сборной России в слаломе Александр Хорошилов занял итоговое шестое место в общем зачёте Кубка мира в этой дисциплине.