Кузнецова завоевала серебро ЧЕ по дзюдо в весе до 52 кг

Россиянка Алеся Кузнецова в финале чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве в весовой категории до 52 кг уступила олимпийской чемпионке Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Майлинде Кельменди из Косово. Майлинда одержала чистую победу, получив оценку «иппон».
Бронзовые награды в этом виде программы завоевали Жоана Рамос из Португалии и швейцарка Эвелин Чопп.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша
Женщины. Весовая категория до 52 кг
1. Майлинда Кельменди (Косово).
2. Алеся Кузнецова (Россия).
3. Жоана Рамос (Португалия).
3. Эвелин Чопп (Швейцария).