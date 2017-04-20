Кузнецова завоевала серебро ЧЕ по дзюдо в весе до 52 кг

Россиянка Алеся Кузнецова в финале чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве в весовой категории до 52 кг уступила олимпийской чемпионке Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Майлинде Кельменди из Косово. Майлинда одержала чистую победу, получив оценку «иппон».

Бронзовые награды в этом виде программы завоевали Жоана Рамос из Португалии и швейцарка Эвелин Чопп.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша

Женщины. Весовая категория до 52 кг

1. Майлинда Кельменди (Косово).

2. Алеся Кузнецова (Россия).

3. Жоана Рамос (Португалия).

3. Эвелин Чопп (Швейцария).