Лыжник Япаров не вошёл в состав группы Перевозчикова на новый сезон

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что лыжник Дмитрий Япаров не вошел в состав дистанционной группы тренера Олега Перевозчикова для подготовки к новому сезону.

«Япаров не вошёл в состав команды, его заменил Никита Ступак, у которого выше результаты. Это не сенсация», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Япаров завоевал серебряную медали в эстафете 4х10 км. На этапах кубка мира лучшие результаты Дмитрия — четвёртые места в 2011 году в спринте на Тур де Ски, в 2012 году в спринте в Куусамо (Финляндия) и в гонке на 5 км на Тур де Ски.