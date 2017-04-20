Пасека со вторым результатом вышла в финал ЧЕ в опорном прыжке

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Клуже состоялась квалификация женских соревнований. Двукратный призёр Олимпийских игр Мария Пасека прошла отбор в опорном прыжке, показав второй результат. Призёр Олимпийских игр Ангелина Мельникова вышла в финалы в вольных упражнениях, где стала шестой, и в опорном прыжке с седьмым результатом.

Елена Ерёмина стала третьей на брусьях и в вольных упражнениях. В упражнениях на бревне россиянки в финал не пробились.

Напомним, что в многоборье выступят россиянки Ерёмина и Наталья Капитонова.