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Далалоян завоевал серебро в многоборье на ЧЕ по спортивной гимнастике

21 апреля 2017, пятница. 15:47. Другие

В Клуже (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В мужском многоборье россиянин Артур Далалоян завоевал серебряную медаль. Золото выиграл олимпийский чемпион украинец Олег Верняев. Бронза в активе британца Джеймса Холла. Ещё один представитель России Никита Игнатьев стал четвёртым.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж

Мужчины. Личное многоборье

1. Олег Верняев (Украина) – 85,866.

2. Артур Далалоян (Россия) – 85,498.

3. Джеймс Холл (Великобритания) – 84,664.

4. Никита Игнатьев (Россия) – 83,964.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Никита Игнатьев
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