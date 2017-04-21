Далалоян завоевал серебро в многоборье на ЧЕ по спортивной гимнастике

В Клуже (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В мужском многоборье россиянин Артур Далалоян завоевал серебряную медаль. Золото выиграл олимпийский чемпион украинец Олег Верняев. Бронза в активе британца Джеймса Холла. Ещё один представитель России Никита Игнатьев стал четвёртым.
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Клуж
Мужчины. Личное многоборье
1. Олег Верняев (Украина) – 85,866.
2. Артур Далалоян (Россия) – 85,498.
3. Джеймс Холл (Великобритания) – 84,664.
4. Никита Игнатьев (Россия) – 83,964.