Дзюдоист Могушков завоевал серебро чемпионата Европы

Россиянин Муса Могушков завоевал серебряную медаль в весовой категории до 73 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве. В финальной схватке Могушков по очкам проиграл азербайджанцу Хидаяту Гейдарову. Бронзовыми призёрами стали ещё один представитель Азербайджана Рустам Оруджев и швед Томми Масиас.

Ещё один россиянин Денис Ярцев занял седьмое место. В 1/4 финала он уступил израильтянину Тохару Бутбулу, а в первой схватке утешительного турнира за бронзу — Оруджеву.

В категории до 63 кг чемпионкой Европы стала словенка Тина Трстеняк. Россиянка Екатерина Валькова в первой схватке утешительного турнира за бронзу проиграла Катрин Унтервурцахер из Австрии и заняла седьмое место.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша

Мужчины. До 73 кг

1. Хидаят Гейдаров (Азербайджан).

2. Муса Могушков (Россия).

3. Томми Масиас (Швеция) и Рустам Оруджов (Азербайджан)…

7. Денис Ярцев (Россия).

Женщины. До 63 кг

1. Тина Трстеняк (Словения).

2. Марго Пино (Франция).

3. Элис Шлезингер (Великобритания) и Катрин Унтервурцзахер (Австрия)…

7. Екатерина Валькова (Россия).