АМФР обсудила с РФС, «Динамо» и «Диной» инцидент в финале КР по мини-футболу

В офисе Ассоциации мини-футбола России прошла встреча представителей организации с представителями Российского футбольного союза, подмосковного «Динамо» и московской «Дины», на которой они обсудили инциденты в финальных матчах Кубка России, в начале каждого из которых футболисты обеих команд на протяжении 40 секунд намеренно не боролись с соперниками.

Футболисты обеих команд заявили, что провели акцию, не согласовывая её с руководством, и направлена она была на привлечение внимания к финансовым осложнениям в клубах.

«Я хотел бы снять ответственность с клуба за то, что произошло. Это инициатива футболистов, и нам жаль, что данный поступок привёл к имиджевым потерям Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Такой цели мы не преследовали», — приводит комментарий капитана «Дины» Экскердиньи пресс-служба АМФР.

По итогам встречи стороны пришли к пониманию о непозволительности проведения подобных акций в дальнейшем, особенно с учётом высокого рейтинга и популярности российского клубного мини-футбола и на международной арене. Футболисты «Динамо» и «Дины» заявили об отсутствии разногласий со своими клубами и с Ассоциацией мини-футбола России.