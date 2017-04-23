Пасека: я не оправдала ваши надежды

Призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в опорном прыжке, чемпионка мира и Европы 2015 года в этой дисциплине спортивной гимнастики россиянка Мария Пасека на первенстве континента 2017 года осталась без медали в своём коронном виде. Пасека прошла квалификацию со вторым результатом (14,412), но в финале на отдельных снарядах стала только четвёртой (14,283).

«Я не оправдала ваши надежды. Но за 2 месяца что успела, то и восстановили. Есть над чем работать», — подвела итог своего выступления на чемпионате Европы – 2017 Пасека на своей странице в «Инстаграме».