На проведение ЧМ-2020 по фигурному катанию претендуют пять городов

На проведение чемпионата мира по конькобежному спорту 2020 года, который пройдёт с 23 по 29 марта, претендуют пять городов. Свои заявки подали Монреаль (Канада), Загреб (Хорватия), Монпелье (Франция), Роттердам (Голландия) и Стокгольм (Швеция), сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Провести чемпионат Европы того же года, запланированный на 20-26 января, намерены Грац (Австрия) и Загреб (Хорватия). На юниорский чемпионат мира и чемпионат четырёх континентов нашлось всего по одному претенденту — Таллин (Эстония) и Сеул (Южная Корея) соответственно.