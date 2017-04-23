КПРФ и «Газпром-Югра» сыграли вничью в 21-м туре ЧР по мини-футболу

КПРФ и «Газпром-Югра» разошлись миром — 2:2 — в матче 21-го тура чемпионата России по мини-футболу, который состоялся в Москве. Первый тайм остался за гостями, которые в течение двух минут в самом начале встречи забили два мяча. Второй тайм стал бенефисом хозяев, в самой концовке сравнявших счёт.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 21-й тур

КПРФ (Москва) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 2:2 (0:2).

Голы: Гончаров (41), Лин (47) — Кейруш (8 —а/г), Копейкин (9).

Также сегодня, 23 апреля, «Норильский никель» дома сыграет с «Тюменью», а «Ухта» примет подмосковное «Динамо».