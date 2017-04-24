Сборная России одержала вторую победу на ЧМ по кёрлингу в дабл-миксте

Сборная России в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого за шесть эндов разгромила соперников из команды Румынии в матче группы Е чемпионата мира по кёрлингу в дабл-миксте, который проходит в Летбридже (Канада), со счётом 13:2 (3:0, 1:0, 1:0, 3:0, 0:2, 5:0).

Брызгалова и Крушельницкий одержали вторую победу в трёх матчах и занимают второе место в группе Е.

В следующем матче россияне, которые являются действующими чемпионами мира, 25 апреля встретятся с соперниками из сборной Словакии.