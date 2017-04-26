Селби выигрывает у Фу, Дин Джунху — у О'Салливана в 1/4 финала ЧМ по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. 25 апреля стартовали четвертьфинальные матчи, которые проходят до победы в 13 фреймах. В частности, действующий чемпион мира англичанин Марк Селби выигрывает у представителя Гонконга Марко Фу со счётом 6:2. Пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О’Салливан уступает китайцу Дину Джунху — 6:10.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Четвертьфинал

Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 6:2.

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 6:10.

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 5:11.

Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 5:3.