Эннис-Хилл: не думаю, что Чернова извинится за использование допинга

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в легкоатлетическом семиборье британка Джессика Эннис-Хилл прокомментировала решение Международного олимпийского комитета о лишении россиянки Татьяны Черновой бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине из-за положительного допинг-тест на туринабол.

«Изменится ли что-то, если она извинится? Станет немного легче, но я не думаю, что это произойдёт, потому что люди, принимающие допинг, не видят в этом ничего плохого и считают, что все так поступают. Не так часто пойманные на допинге спортсмены искренне говорили, что им жаль, и что не стоило этого делать. Обычно они всё отрицают», — приводит слова Эннис-Хилл Reuters.