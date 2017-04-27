«Университет-Нева» стал полуфиналистом чемпионата России по гандболу

В мужской Суперлиге чемпионата России по гандболу определилась вторая пара полуфиналистов. «Университет-Нева» из Санкт-Петербурга обыграл волгоградский «Каустик» в третьем матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по гандболу со счётом 24:18 и вышел в полуфинал, выиграв серию 2-1.

«Университет-Нева» в полуфинале встретится с краснодарским СКИФом. Первый матч пройдёт 12 мая в Краснодаре. Во втором полуфинале плей-офф сыграют «Чеховские медведи» (Чехов) и «Динамо-Виктор» (Ставрополь).

Волгоградский «Каустик» сыграет в турнире за 5-8-е места. Его соперником станет астраханское «Динамо».