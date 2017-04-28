Начальник сборной России по санному спорту Артём Петраков сообщил, что 21 российский саночник включён в список кандидатов на участие в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Ранее в список на централизованную подготовку вошли Семён Павличенко, Роман Репилов, Степан Фёдоров, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Олеся Михайленко и двухместные экипажи Андрей Богданов / Андрей Медведев, Александр Денисьев / Владислав Антонов, Станислав Мальцев / Олег Фасхутдинов, Всеволод Кашкин / Константин Коршунов.

«В олимпийский список кандидатов на участие в Играх-2018 в Южной Корее, который будет подан Федерацией санного спорта России в Олимпийский комитет России и Международную федерацию санного спорта, включён 21 спортсмен. Данный перечень несколько расширен по сравнению со списком из 18 саночников, которые начнут централизованную подготовку к сезону. А в олимпийский вошли все потенциальные кандидаты, в том числе Александр Степичев и двойка Владислав Южаков / Юрий Прохоров, не попавшие в список на централизованную подготовку.

К примеру, Степичев может приехать на этапы отбора в сборную России, которые прописаны в критериях, и при условии попадания в состав команды будет выступать на международных соревнованиях. И, соответственно, попасть на Олимпиаду. Так же как и двойка Южаков/Прохоров", — цитирует Петракова «Р-Спорт».