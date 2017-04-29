«Сибиряк» обыграл «Синару» и выиграл регулярный ЧР по мини-футболу

В матче заключительного 22-го тура регулярного чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги «Сибиряк» одолел «Синару» – 6:3. Эта победа, а также победа «Тюмени» над «Диной» в параллельном матче, позволила новосибирцам занять первую строчку в таблице чемпионата по итогам регулярной части сезона.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 22-й тур

«Тюмень» — «Дина» (Москва) – 4:3 (0:1).

Голы: Антошкин, 31, 50, Милованов, 34, Неведров, 49 — Эскердинья, 3, Хамадиев, 26, 39.

«Динамо» (Московская область) – «Прогресс» (Глазов) – 1:5 (0:2).

Голы: Фукин, 30 – Зыков, 13, Гуляйкин, 20, Букин, 49, 49, Катанэ, 49.

«Сибиряк» (Новосибирск) – «Синара» (Екатеринбург) – 6:3 (3:1).

Голы: Жоан, 2, Лео Сантана, 7, 17, 46, Кудзиев, 41, Талес, 47 – Тимощенков, 2, Аширов, 48, 50.

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Ухта» — 2:1 (2:0).

Голы: Соколов, 12, Прокушев, 23 – Зотов, 46.