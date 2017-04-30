Андерссон: сборная Швеции настроена дважды победить России в квалификации ЧЕ

Главный тренер сборной Кристиан Андрессон поделился ожиданиями от отборочных матчей чемпионата Европы с командой России, которые пройдут 3 мая в Санкт-Петербурге и 6 мая в Линчёпинге.

«Практика игр в квартетах отбора на европейские первенства показывает, что восемь очков гарантируют попадание в число шестнадцати участников финального турнира. Поэтому мы настроены выиграть обе встречи со сборной России. Но это очень непростая задача. Ваша команда, пусть даже и испытывающая кадровые проблемы, может дать бой любому сопернику.

Если нам удастся выполнить поставленную задачу, то тогда в двух заключительных играх отбора в июне, когда сезон заканчивается, наша сборная уже не будет испытывать напряжения", — приводит слова Андерсона официальный сайт