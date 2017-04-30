Хендри: одно время думал, что Хиггинс скоро завершит карьеру. Счастлив ошибиться

Семикратный чемпион мира по снукеру шотландец Стивен Хендри признался, что не ожидал от своего соотечественника Джона Хиггинса ещё одного успешного выступления на чемпионате мира. В финале Джон сыграет с англичанином Марком Селби.

«Был период, когда я думал, что Джон попал в игровую яму и больше не вернётся на свой уровень. Я думал, что он скоро завершит карьеру. К счастью, он доказал, что я ошибался», — приводит слова Хендри Daily Mail.

В полуфинале Хиггинс уверенно победил англичанина Барри Хокинса, а Селби переиграл китайца Дина Джунху.