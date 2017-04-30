Датчане заняли весь пьедестал в мужских парных соревнованиях на ЧЕ по бадминтону

Датчане Матиас Бё и Карстен Могенсен завоевали золотые медали в парных соревнованиях на чемпионате Европы по бадминтону, проходящем в Колдинге. Остальные места на пьедестале также заняли спортсмены из Дании — Мадс-Конрад Петерсен и Мадс Пилер Колдинг стали обладателями серебряных наград, а пары Ким Аструп/Андерс Расмуссен и Матиас Кристиансен/Давид Даугард разделили бронзовые. У женщин победа также досталась датчанкам Камилле Риттер Юль и Кристине Педерсен. Россиянки Анастасия Червякова и Ольга Морозова заняли третье место.

Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг, Дания

Мужчины. Парный разряд

1. Матиас Бё/Карстен Могенсен (Дания).

2. Мадс-Конрад Петерсен/Мадс Пилер Колдинг (Дания).

3. Ким Аструп/Андерс Расмуссен и Матиас Кристиансен/Давид Даугард (Дания).

5-8. Владимир Иванов/Иван Созонов (Россия).

9-16. Евгения Дремин/Денис Грачёв (Россия).

17-32. Константин Абрамов/Александр Зинченко (Россия).

Женщины. Парный разряд

1. Камилла Риттер Юль/Кристина Педерсен (Дания).

2. Габриэла Стоева/Стефани Стоева (Болгария).

3. Лорен Смит / Сала Уолкер (Англия) и Анастасия Червякова/Ольга Морозова (Россия)…

17-32. Екатерина Болотова Алина Давлетова (Россия).