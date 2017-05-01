Назван состав сборной РФ по гандболу на матч со Швецией, капитаном стал Шишкарёв

1 мая после сбора мужской национальной команды России в рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата Европы — 2018 против команды Швеции тренерский штаб во главе с Дмитрием Торговановым огласил список игроков, которые отправятся в Санкт-Петербург на игру со скандинавами, сообщает пресс-служба ФГР.

В состав включены 17 гандболистов.

Вратари: Вадим Богданов («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Павленко, Олег Грамс (оба — «Чеховские медведи»).

Правые крайние: Даниил Шишкарёв («Вардар», Македония).

Правые полусредние: Сергей Шельменко («Мотор», Украина), Дмитрий Киселёв («Университет-Нева»), Руслан Дашко («Динамо-Виктор»).

Разыгрывающие: Игорь Карлов (СКИФ).

Левые полусредние: Александр Деревень («Вардар», Македония), Азат Валиуллин («Лемго», Германия), Александр Шкуринский (СКИФ), Дмитрий Богданов («Университет-Нева»).

Линейные: Глеб Калараш, Лев Целищев (оба — «Мотор», Украина), Денис Васильев («Динамо-Астрахань»).

Левые крайние: Игорь Сорока («Мотор», Украина), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).

Капитаном команды назначен правый крайний македонского «Вардара» Даниил Шишкарев, его заместителем— голкипер польской команды «Азоты Пулавы» Вадим Богданов.

Мужская сборная России отправится в Санкт-Петербург, где проведёт игру со Швецией, в первой половине дня 2 мая. Вечером команда Дмитрия Торгованова и Виталия Иванова проведёт тренировку, а в день игры — ещё одну. Встреча между сборными России и Швеции состоится 3 мая на «Сибур Арене», начало игры в 19:15. Напомним, что после двух туров отборочного цикла «Тре крунур» возглавляет группу 6, набрав 4 очка. Сборная России располагается на втором месте, в активе национальной команды 2 балла.