Торгованов: сборной России будет непросто восполнить потерю разыгрывающих

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Дмитрий Торгованов поделился ожиданиями от матча квалификации чемпионата Европы — 2018 с командой Швеции, который пройдёт 3 мая в Санкт-Петербурге.

«У нас задача, как всегда, только одна — победить. Другое дело, состав нашей команды омолодился, много игроков, которые ранее не выступали на таком уровне. Посмотрим, как гандболисты, которые ранее были, скажем так, на вторых-третьих ролях, себя проявят.

Мы способны противостоять любому сопернику. Перед каждой игрой шансы всегда 50 на 50. Но при этом травмированы Виктор Киреев, Павел Атьман и Дмитрий Житников, выбор игроков не так велик. Особенно серьёзна потеря разыгрывающих, восполнить которую будет очень непросто. Нам придётся подумать, как это сделать, ведь эта позиция на площадке ключевая при организации атак. Можно, условно говоря, провести матч без линейного, так как ему замена найдётся. А вот восполнить потерю разыгрывающего сложнее — игроки этого амплуа дирижируют атаками, распределяя мяч между полусредними", — приводит слова Торгованова официальный сайт Федерации гандбола России.