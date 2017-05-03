Стали известны все участники четвертьфинала ЧМ по пляжному футболу

В Нассау (Багамские острова) продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. Стали известны все участники четвертьфинальной стадии.
В заключительном туре в группе C сборная Парагвая победила команду Панамы — 5:2, а португальцы в дополнительное время одолели команду ОАЭ — 2:1.
Сборная Бразилии выиграла третий матч подряд в группе D, разгромив японцев со счётом 9:3. Команда Таити победила поляков — 8:4.
Четвертьфинальные пары
Парагвай – Таити.
Бразилия – Португалия.
Швейцария – Иран.
Италия – Сенегал.
Матчи состоятся 4 мая.