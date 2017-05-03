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Кузнецов выиграл ЧР по прыжкам в воду с метрового трамплина

Кузнецов выиграл ЧР по прыжкам в воду с метрового трамплина
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Евгений Кузнецов завоевал золото в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате России, который проходит в Казани. Яна Некрасова стала чемпионкой России в прыжках с трёхметрового трамплина, а дуэт Юлия Тимошинина / Никита Шлейхер выиграл соревнования в миксте на вышке.

Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Трамплин, 1 м

1. Евгений Кузнецов (Ставрополь — Пенза) — 402,40.
2. Илья Молчанов (Москва) — 385,65.
3. Сергей Назин (Бузулук) — 382,85.

Женщины. Трамплин, 3 м

1. Яна Некрасова (Санкт-Петербург) — 305,80.
2. Ольга Кулёмина (Пенза) — 298,00.
3. Елена Черных (Воронеж) — 292,75.

Микст. Вышка

1. Юлия Тимошинина / Никита Шлейхер (Москва/Казань) — 301,14.
2. Екатерина Уколова / Герман Строев (Воронеж) — 273,36.
3. Ангелина Шелеметьева / Борис Ефремов (Волгоград) — 224,34.

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