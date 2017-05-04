Бекбулатов: скорее всего, после Токио-2020 я борьбу оставлю

Российский борец вольного стиля Ильяс Бекбулатов прокомментировал завоевание золотой медали в весовой категории до 65 кг на чемпионате Европы, который проходит в Сербии. В финале он одолел болгарина Борислава Новачкова.

«Сегодня был настроен как никогда. Вообще, последнее время у меня неплохо идёт борьба. Я задал хороший тон в конце прошлого года и сейчас продолжаю в том же духе, несмотря на то что в январе на „Ярыгинском-2017“ я был в плохой форме, ведь боролся там сразу после возвращения из Индии. Хочу сказать огромное спасибо тренерам, ведь без их поддержки и помощи я бы не смог сегодня так отбороться. Это и мой личный тренер Магомед Магомедов, и тренера сборной России Абдусалам Гадисов и Махач Муртазалиев во главе с Дзамболатом Тедеевым, все остальные наши специалисты, включая массажистов, врачей. Также выражаю благодарность и сборной Дагестана во главе с Сажидом Сажидовым. Спасибо за то, что всегда рядом. Без вас мы никто! А свою победу я хотел бы посвятить отцу, которому 9 мая исполнится 51 год, а также всем тем, кто меня поддерживал.

В 2013 году я был ещё молодой, не имел опыта, не так подошёл, может быть. Я тогда устал, функционалка подвела. А в 2015 году в день борьбы внутри меня было пусто. Тогда не много времени прошло после чемпионата России, я не смог должным образом восстановиться, и, что называется, не было прухи. Готов я тогда был неплохо, мог выигрывать, но… Сегодня же никаких проблем не было, это и видно по моей борьбе.

Скорее всего, по завершении этого олимпийского цикла, после Токио-2020, я борьбу оставлю. Мне уже будет 30 лет", — цитирует Бекбулатова официальный сайт ФСБР.