Дудова и Адар выиграли чемпионат Европы по борьбе в Сербии

Представительница Болгарии Биляна Дудова и турчанка Ясемин Адар одержали победы на чемпионате Европы по борьбе в весовых категориях до 55 и 75 кг соответственно. В весе до 55 кг россиянка Александра Андреева стала пятой, а в весе до 75 кг её соотечественница Алёна Стародубцева завоевала седьмое место.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Женская борьба. До 55 кг

1. Биляна Дудова (Болгария).

2. Екатерина Гончар (Беларусь).

3. Матильда Ривьер (Франция) и Алёна Колесник (Азербайджан).

5. Александра Андреева (Россия).

До 75 кг

1. Ясемин Адар (Турция).

2. Жанет Немет (Венгрия).

3. Светлана Саенко (Молдавия) и Эпп Мяэ (Эстония)…

7. Алёна Стародубцева (Россия).