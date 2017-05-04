Дудова и Адар выиграли чемпионат Европы по борьбе в Сербии

Представительница Болгарии Биляна Дудова и турчанка Ясемин Адар одержали победы на чемпионате Европы по борьбе в весовых категориях до 55 и 75 кг соответственно. В весе до 55 кг россиянка Александра Андреева стала пятой, а в весе до 75 кг её соотечественница Алёна Стародубцева завоевала седьмое место.
Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Женская борьба. До 55 кг
1. Биляна Дудова (Болгария).
2. Екатерина Гончар (Беларусь).
3. Матильда Ривьер (Франция) и Алёна Колесник (Азербайджан).
5. Александра Андреева (Россия).
До 75 кг
1. Ясемин Адар (Турция).
2. Жанет Немет (Венгрия).
3. Светлана Саенко (Молдавия) и Эпп Мяэ (Эстония)…
7. Алёна Стародубцева (Россия).