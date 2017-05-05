Братчикова стала чемпионкой Европы по борьбе в категории до 69 кг

Россиянка Анастасия Братчикова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который проходит в Нови-Саде (Сербия), в весовой категории до 69 кг. В финальной схватке россиянка победила белоруску Марию Мамашук со счётом 6:3.
Бронзовые медали завоевали украинка Алла Черкасова и представительница Франции Коумба Ларок.
В весе до 58 кг первенствовала норвежка Грейс Буллен. Россиянка Валерия Коблова – седьмая.
Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Женщины. До 69 кг
1. Анастасия Братчикова (Россия).
2. Мария Мамашук (Беларусь).
3. Алла Черкасова (Украина) и Коумба Ларок (Франция).
До 58 кг
1. Грейс Буллен (Норвегия).
2. Мариана Чердивара (Молдова).
3. Эмеше Барка (Венгрия) и Лаура Мертенс (Германия)…
7. Валерия Коблова (Россия).