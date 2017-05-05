Касумов завоевал бронзу в весе до 70 кг на ЧЕ по вольной борьбе в Сербии

Российский борец вольного стиля Исраил Касумов стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Сербии в весовой категории до 70 кг. Победу одержал итальянец Франк Чамизо, который в финале одолел представителя Польши Магомедмурада Гаджиева, ставшего обладателем серебряной медали. Вторую бронзу завоевал азербайджанец Руслан Дибиргаджиев.
Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Вольная борьба. До 70 кг
1. Франк Чамизо (Италия).
2. Магомедмурад Гаджиев (Польша).
3. Исраил Касумов (Россия) и Руслан Дибиргаджиев (Азербайджан).