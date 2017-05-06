Кипчоге пробежал марафон в Монце на 2 минуту 23 секунды быстрее мирового рекорда

Кениец Элиуд Кипчоге выиграл марафон на трассе «Формулы-1» в Монце (Италия), показав результат 2 часа 24 секунды, что на 2 минуты 23 секунды быстрее мирового рекорда, установленного его соотечественником Деннисом Киметто. Однако мировой рекорд засчитан не будет, потому что во время забега спортсменов сопровождали пейс-кары, снижавшие сопротивление воздуха, а также скутеры, позволявшие получать питание без снижения темпа.

Кроме того, перед спортсменами ехал автомобиль, показывающий время прохождения дистанции и необходимую скорость, чтобы выбежать из двух часов.

«Я счастлив, что пробежал марафон за два часа. Я был полностью сосредоточен на том, что бы преодолеть эту планку, но на последнем километре всё-таки отстал от графика», –цитирует Кипчоге BBC.