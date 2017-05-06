Сидорова стартует в «Бриллиантовой лиге» в Риме, Клишина — в Юджине и Осло

В этом сезоне на этапах «Бриллиантовой лиги» из россиян смогут выступить лишь спортсмены, допущенные до международных стартов IAAF, и только в нейтральном статусе.

Уже 13 мая на этапе Лиги в Шанхае выступит чемпион мира 2015 года Сергей Шубенков (110 метров с барьерами), также подтверждено участие Сергея на соревнованиях в Юджине (27 мая), Риме (8 июня) и Париже (1 июля), сообщает пресс-служба ВФЛА.

В американском Юджине начнут международный летний сезон прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) и прыгунья в длину Дарья Клишина. Дарья также выступит на этапе в Осло 15 июня.

В Риме (8 июня) будет выступать чемпионка Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Ждёт подтверждения участия на этапе в Осло прыгунья с шестом Ольга Муллина.