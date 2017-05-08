Мамиашвили: не все российские борцы на ЧЕ использовали свой шанс перед Играми

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвёл итоги выступления российских борцов на чемпионате Европы в Нови-Саде (Сербия). Сборная России завоевала 16 медалей — пять золотых, четыре серебряные и семь бронзовых.

«Первый после Олимпиады чемпионат Европы всегда вызывает особый интерес, ведь сегодня закладываются основы той команды, что мы совсем скоро увидим на Играх в Токио. И у каждого из участников нынешнего чемпионата была уникальная возможность заявить о себе за неполные четыре года до старта главных соревнований, предела мечтаний в карьере каждого из них. Не могу сказать, что все её использовали.

Чакветадзе проиграл среднестатистическому борцу, и не надо искать причин в судействе — это последнее дело. Да, всему можно найти объяснение, а нужно ли? Он три технических действия пропустил. Самым ярким событием для меня стала победа Бекбулатова — шутка ли, 42:0 по ходу всего турнира, ведь ни балла не отдал. А выдержка и самоотдача Суркова — это пример для всех наших борцов.

Россиянки должны начать понимать свою исключительность в плане побед над соперницами, должна прийти уверенность, что они могут; впереди чемпионат мира, а там европейскими соперницами дело не ограничится — их ждут азиатки, канадки, американки", — цитирует Мамиашвили ТАСС.